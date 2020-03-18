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Среда, 18 марта 2020, 11:42 мск

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В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

В Японии скончался больной коронавирусом мужчина, который намеренно вышел из дома, чтобы распространять инфекцию. Об этом сообщает агентство Kyodo.

57-летний японец проживал в городе Гамагори, префектуры Айти на острове Хонсю. Коронавирус у него выявили 4 марта. Врачи не могли госпитализировать больного и попросили его самоизолироваться.

Несмотря на требование медиков, мужчина пошел в ресторан. При этом он сообщил родным, что является носителем COVID-19 и намерен распространять вирус. Больной посетил несколько баров, где также не скрывал наличие у него инфекции.

Когда о мужчине написали СМИ, его нашли полицейские и принудительно госпитализировали. Известно об одном подтвержденном случае заражения человека, который вступал в контакт с больным.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.03.20

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