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Понедельник, 16 марта 2020, 16:39 мск

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Жители Нидерландов простаивали часами в очередях за марихуаной, готовясь к карантину

Фото: twitter@SpongeBobCatz

Власти Нидерландов распорядились приостановить работу ресторанов, баров и кофешопов с сегодняшнего дня, 16 марта. Решение было принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. На сегодняшний день официально подтверждены более тысячи случаев заражения на территории страны. 20 пациентов скончались. В связи с этим в стране объявлен карантин, который продлится, по меньшей мере, до 6 апреля.

Объявление о закрытии заведений вызвало небывалый ажиотаж среди любителей рекреационной марихуаны вечером 15 марта. Возле кофешопов выстроились очень длинные очереди, так как люди хотят приобрести «травку» впрок. Их даже не смущала высокая вероятность заразиться, простояв в очереди долгое время. Напомним, что Covid-19 первые дни протекает бессимптомно, но уже может передаваться от человека к человеку.

«Вообще я особо не курю, но потом подумала – мне же придётся несколько недель сидеть дома», – рассказала женщина в очереди. Голландец по имени Джонатан тоже отметил, что после заявления властей пошёл «пополнить запасы на два месяца вперёд», передает Tjournal.ru.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 16.03.20

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