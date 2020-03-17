Киргизия закрыла границы, несмотря на отсутствие больных коронавирусом

Власти Киргизии приняли решение закрыть границы для иностранцев из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Соответствующее объявление сделала вице-премьер страны Алтынай Омурбекова.

«Вводится временный запрет в связи с угрозой коронавируса на въезд граждан иностранных государств», – сказала она, отметив, что аналогичные шаги предприняли многие государства. Известно, что ограничение не будет действовать в отношении грузовых перевозок.

На сегодняшний день в Киргизии не выявлено случаев заражения коронавирусом нового типа. Несмотря на это, в двух районах Чуйской области организованы специальные изоляторы, куда будут помещать больных, если они будут выявлены. Ранее власти Киргизии приостановили импорт сельхозпродукции из КНР, запрет действует и сегодня. В республике в профилактических целях досрочно отправлены на трехнедельные каникулы учащиеся школ и студенты вузов, закрыты кинотеатры, ночные и компьютерные клубы, сообщает ТАСС.

Как писал «Новый День», с сегодняшнего дня, 17 марта закрыты внешние границы ЕС и Шенгенской зоны. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала европейский регион центром пандемии коронавируса. Внутри Евросоюза ряд стран уже запретил въезд на сою территорию. Среди них: Эстония, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Дания. Латвия отменила все международные перевозки. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что с полудня 17 марта во Франции будет введён запрет на перемещения внутри страны.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что все страны должны максимально тщательно проверять людей на коронавирус. «Проверяйте любой случай, вызывающий подозрения на Covid-19. Тех, чей результат окажется положительным, изолируйте, найдите всех, кто находился в контакте с ними менее чем за два дня до того, как появились симптомы, и проверьте этих людей тоже», – приводит его слова RT.

Ранее запрет на въезд в страну иностранцев из Европы ввели власти США. 16 марта о закрытии границ заявила Канада. Запрет на въезд также действует в Турции, на Филиппинах, в Колумбии и Узбекистане.

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а с 18 марта – вводит полный запрет на иностранцев. Предполагается, что оно будет действовать до 1 мая. Исключение сделают для сотрудников дипломатических ведомств, водителей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездов, делегаций, а также тех, у кого умер близкий человек, транзитных пассажиров и постоянно проживающих в РФ.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, число случаев заражения и смертей от коронавируса за пределами Китая опередило показатели КНР. На сегодняшний день диагноз «Covid-19» официально подтвержден у более, чем 182 тыс. человек, более 7 тыс. пациентов скончались, почти 80 тыс. человек смогли излечиться. Наиболее тяжелая обстановка за пределами материкового Китая сложилась в Италии. Там коронавирусом заразились почти 28 тыс. человек, более 2 тыс. скончались, 2749 – выздоровели.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 17.03.20

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