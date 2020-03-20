В Испании число заболевших выросло на четверть за сутки. Власти готовы усилить карантин

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Испании приобретает все более драматический характер: уже установлено более 18 тыс. случаев заражения Covid-19, 833 пациента умерли, излечиться удалось 1107 человекам. В отделения реанимации и интенсивной терапии медики поместили около 1 тыс. тяжело больных.

Распространение вируса прогрессирует ежедневно на 20-25%, а эпицентром вспышки в Испании является Мадрид. Там больны 6777 человек, из них чуть менее половины нуждаются в госпитализации. О том, сколько жителей Мадрида на сегодняшний день переболело без симптомов, ничего не известно. Президент Испанского эпидемиологического общества (EEA) Пер Годой заявил El Pais, что речь может идти о десятках тысяч человек.

Вечером 18 марта король Испании Филипп VI выступил по телевидению с призывом к нации – второму за время своего правления – с просьбой о единстве. «Это кризис, с которым мы боремся и который мы собираемся преодолеть и победить. Этот вирус не победит нас. Мы вернемся к нормальной жизни». Но когда это произойдет – непонятно. Опасения о том, что карантин продлится очень долго, возрастают, штрафы за нарушения правил растут. Более того, 16 граждан Испании были даже арестованы за сопротивление государственным должностным лицам», – сказал монарх.

С понедельника, 16 марта, в Испании действует тотальный карантин, наложен запрет на передвижение граждан. Государство приняло на себя управление промышленными и энергетическими предприятиями. Министр внутренних дел получил полномочия над всей полицией, включая местные и региональные отделы. Все общественные места, в том числе концертные залы, музеи и даже парки закрыты для посещения. Исключения сделаны для аптек, супермаркетов, АЗС, газетных и табачных киосков.

Причины, по которым гражданам разрешается покидать дом и передвигаться (на машине или пешком), аналогичны тем, что предусмотрены итальянским указом: посещение супермаркета, работы или отделения банка, визит к врачу, помощь пожилым и больным. Но правила и ограничения, прогнозируют испанские власти, видимо, скоро будут ужесточены, поскольку заболевших меньше не становится

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 20.03.20

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