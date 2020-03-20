«Не это ли Третья мировая война?» Невидимый враг парализовал мир

Страны мира застыли в добровольной изоляции и оказались втянуты в войну против «невидимого врага». Как пишет обозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон, карантин из-за коронавируса может спасти жизни десятков тысяч человек и при этом разрушить благосостояние цивилизации и привести мир в новую «великую депрессию».

Ханссон отметил, что привычные методы купирования экономических проблем больше не работают. «Над миром проводится один большой, доселе невиданный эксперимент. Страна за страной закрывают границы и замыкаются в собственной скорлупе. Большая часть экономической деятельности парализована: самолеты не летают, рестораны, бары и кафе закрываются, отели стоят пустые. Школьникам приходится сидеть дома. На время заморозить большую часть мира, на неопределенный срок ввести режим изоляции, чтобы победить невидимого врага, – такого человечество еще никогда не видывало», – констатировал он.

Ханссон отметил, что сейчас ни один политический лидер или глава центробанка не может толком объяснить, как поддерживать жизнь в отраслях, которые за неделю перешли к «полной заморозке». «Кто-то должен платить зарплаты сотрудникам авиакомпаний и туристических фирм по всему миру. А ведь вслед за ними могут быть парализованы и другие отрасли. Тысячи предприятий, которые еще неделю назад и развивались, теперь могут исчезнуть. Из-за высокой степени неопределенности биржи стремительно падают. Никто не понимает, как разрешить кризис, и каким может быть исход этого невероятного эксперимента, который еще несколько недель назад казался немыслимым», – констатировал он.

Обозреватель также отметил, что ситуацию усугубляет высокая степень неопределенности, и нельзя исключать, что мир столкнется с новой «великой депрессией». «Говорим мы о шести неделях или о полугоде? Или все продлится еще дольше? Для такого нет никаких экономических моделей. Все сегодняшние оценки ситуации – лишь догадки. Никто не знает, пойдет ли вирус на попятную, когда станет теплее, или в Китае, где сейчас отчасти удалось его подавить, наоборот, начнется новая вспышка. Пока мы можем лишь сидеть в своей добровольной изоляции и смотреть, как наши экономики идут к краху семимильными шагами. Рецессия практически неизбежна. Нельзя исключить и депрессию по образцу 1930-х годов», – считает он.

«Швеция не воевала вот уже 200 лет. Но сейчас она оказалась на войне, как и весь остальной мир. Не это ли Третья мировая? Очень необычная война против невидимого врага», – заключил Ханссон.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.20

В Иране от коронавируса нового типа умерло более 1400 человек. / В Польше конфискованная водка будет использоваться в качестве дезинфицирующего средства. / В Швеции ограничили продажу парацетамола населению. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»