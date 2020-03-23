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Понедельник, 23 марта 2020, 08:13 мск

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Трамп отправил нацгвардию на борьбу с коронавирусом

Фото: карта распространения Covid-19 | Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

Президент США Дональд Трамп позволил властям штатов Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон задействовать Национальную гвардию в рамках борьбы с коронавирусом нового типа Covid-19. Отметим, что по своему функционалу она схожа с внутренними войсками, действующими в ряде стран, а ее численность в США превышает 450 тыс. человек.

«Местные власти не должны беспокоиться насчет стоимости. Правительство на 100% покроет все расходы», – подчеркнул Трамп. Кроме того, он распорядился направить в наиболее пострадавшие от коронавируса районы полевые медицинские пункты. Там будут развернуты четыре медстанции на 1 тыс. коек каждая, отмечает ТАСС. На сегодняшний день в США подтверждено более 33 тыс. случаев заражения Covid-19. Таким образом страна вышла на третье место в мире по числу заболевших новой инфекцией после материкового Китая, где, как считается, началась вспышка (более 81 тыс. заболевших), и Италии (более 59 тыс. случаев).

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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