Американский банкир предрек США кризис хуже Великой депрессии

Во втором квартале текущего года уровень безработицы в США может достигнуть показателя в 30%. Причина тому – комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Такое заявление сделал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард, сообщает Bloomberg.

Если его прогноз окажется верным, безработица будет выше, чем во время Великой депрессии, и втрое, чем во время рецессии 2007-2009 годов, отмечает Reuters. Кроме того, Буллард прогнозирует беспрецедентное падение ВВП США на 50% до конца первого полугодия.

В связи с этим он считает необходимым принять фискальные меры, благодаря которым удастся компенсировать $2,5 трлн потерянного дохода и обеспечить восстановление экономики страны. Буллард выразил уверенность, что Федеральная резервная система будет готова сделать больше ради функционирования рынков в период высокой волатильности.

Как писал «Новый День», ранее Федеральная резервная служба США (ФРС) снизила ставку до рекордных 0,25%. Американский центробанк также объявил о запуске программы покупки активов на $700 миллиардов, чтобы смягчить удар по экономике от пандемии коронавируса, напоминают «Вести.ру».

Буллард считает необходимым, чтобы страхование по безработице покрывало 100% потерянных доходов работников. По его словам, при должной поддержке со стороны властей сейчас, к концу текущего – началу следующего года можно достигнуть прорывных успехов в экономике.

Отметим, что на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин отметил существование риска, что без вмешательства властей на фоне коронавирусной пандемии безработица может вырасти до 20%.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.03.20

Производители цветов просят ограничить импорт из Европы на фоне пандемии. / Симптомы и осложнения Covid-19: французские медики обобщили данные. / Коронавирус мог прилететь на Землю из космоса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»