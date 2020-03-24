Пандемия COVID-19: каждый пятый житель Земли заперт дома, рекорд по смертности – за Европой

Почти 1,7 миллиарда человек или 20% населения Земли вынужденно попали под карантин из-за пандемии нового типа коронавируса. Об этом пишет британская The Guardian. Таким образом, отмечает издание, приблизительно каждому пятому человеку в мире приказано оставаться дома с целью сдерживания распространения COVID-19. Властям стран по всему миру приходится прибегать к жестким мерам по изоляции населения в момент, когда мировое сообщество входит в критически важную неделю в борьбе с ускоряющейся пандемией коронавируса, пишет газета. Накануне ВОЗ объявила, что новая коронавирусная инфекция распространяется всё быстрее и странам необходимо усилить меры по противодействию COVID-19.

По состоянию на вторник, 24 марта, по всему миру зарегистрировано почти 392 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 17 139 заболевших, большинство жертв – в Европе, а выздоровели почти 103 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info, который собирает официальную статистику о заразившихся и смертельных исходах.

Газета пишет, что в то время как Великобритания ввела трехнедельный карантин в стране и другие ограничительные меры, власти Китая, который первый в мире столкнулся с эпидемией нового коронавируса, объявили, что ограничения на поездки в провинцию Хубэй, центр очага COVID-19, будут сняты 25 марта, за исключением города Ухань, где они будут отменены 8 апреля. Ухань находится в изоляции с 23 января. Добавим, что в материковом Китае за последние сутки выявлено 78 новых заражений коронавирусом – это вдвое больше, чем в понедельник. Из них 74 случая – завозные, четверо заразились внутри страны, один из них в Ухани. Таковы данные Национальной комиссии здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране 7 пациентов умерли от COVID-19.

В Европе, где число заболевших каждый день продолжает увеличиваться тысячами, самыми пострадавшими странами от коронавируса остаются Италия и Испания. В последней установлен новый «рекорд» по суточной смертности от новой коронавирусной инфекции – 514 умерших за последние сутки, сообщает BBC. По информации испанского минздрава, в стране умерло 2696 человек и подтверждено 39 637 случаев заболевания COVID-19.

Как пишет испанская El Pais, коронавирус в Испании распространяется быстрее, чем в Италии. Кроме того, отмечает издание, в Испании COVID-19 захватывает всё новые территории, тогда как в Италии эпицентрами эпидемии являются три области – Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето. В то же время в Италии начали падать темпы роста новых случаев заражения и смертности. За последние сутки на Аппенинах от инфекции скончался 601 человек, заразились 4790. Число зараженных, по официальным данным, достигло почти 64 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.03.20

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