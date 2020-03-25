В Норвегии из-за коронавируса уровень безработицы превысил 10%

В Норвегии стремительно вырос уровень безработицы. Он превысил показателя в 10%. Причина тому – карантинные меры в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает NRK со ссылкой на данные управления по труду Норвегии.

«В качестве безработных зарегистрированы 291 тыс. человек. Это составляет 10,4% от всей рабочей силы в Норвегии», – сообщили в ведомстве. Также отмечается, что двумя неделями ранее безработных в стране насчитывалось лишь 65 тыс. человек.

По словам директора управления по труду Норвегии Сигруна Вогенга, это самый высокий уровень безработицы в Норвегии со времен Второй мировой войны. По мнению экспертов в сфере труда, больше других в нынешней ситуации может пострадать молодежь, лишившись возможности вернуться к нормальной занятости.

Во вторник, 24 марта, власти Норвегии объявили о продлении карантинных мер до 13 апреля: не работают школы, детские сады, спортклубы, развлекательные центры. Все вернувшиеся из-за границы обязаны 14 дней провести в самоизоляции, максимально возможное число сотрудников переведено на удаленную форму работы.

За сутки в России было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же лабораторно подтверждено 495 случаев заражения, 290 из них – в Москве. На сегодняшний день диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у почти 423 тыс. человек по всему миру. Почти 19 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось более, чем 108 тыс. человек

Ослов, Иван Гридин

Ослов. Другие новости 25.03.20

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