Российский посол заявил о готовности РФ помочь США в борьбе с коронавирусом

Россия готова помочь США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», – отметил он.

Вместе с тем, представитель российского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность появлением в американских СМИ «лживой информации» о неэффективной работе правительства России по борьбе с распространением инфекции. Наблюдатели считают, что таким образом Вашингтон пытается переключить внимание общественности от тяжелой эпидемиологической ситуации в стране на положение дел в других государствах.

«Пандемия COVID-19 – глобальная угроза, требующая совместного ответа», – заключил он, раскритиковав попытки использовать чрезвычайную ситуацию для «самопиара». Кроме того, Антонов напомнил, что ранее Россия заявляла о готовности помочь Клифорнии в борьбе с природными пожарами, передает РБК.

На сегодняшний день в США зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом. 801 пациент сконыался, излечились 348 человек. Всего в мире коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 423 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.03.20

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