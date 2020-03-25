Макрон последовал примеру Путина и посетил госпиталь для зараженных коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 25 марта, посетит военный полевой госпиталь в Мюлузе, в то время как распространение коронавирусной инфекции нового типа в Европе набирает темпы. Согласно обнародованному вчера вечером отчету, с начала эпидемии во Франции в больницах было зарегистрировано 1100 смертей, в реанимационных отделениях находилось 2516 пациентов (+434) из 10176 ранее госпитализированных пациентов, передает «Фигаро».

Во вторник, 24 марта, президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом люди. Главврач медучреждения Денис Проценко рассказал главе государства об организации борьбы с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

По словам медика, в России возможно два сценария развития ситуации – китайский, когда распространение инфекции удалось быстро прекратить и итальянский, когда число заболевших растет в геометрической прогрессии. Он отметил, что у медучреждения есть возможность превратить 190 коек из 606 в реанимационные, а также поднять со складов аппараты ИВЛ.

По последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев заражения Covid-19, один пациент скончался, 22 человека излечились. В Китае коронавирсом заразились 81637 человек, в Италии – более 69 тыс., в США – более 55 тыс., в Испании – более 42 тыс., в Германии – почти 33 тыс., в Иране – почти 25 тыс., во Франции – более 22 тыс. граждан.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 25.03.20

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