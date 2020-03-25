Принц Уэльский Чарльз ушел в самоизоляцию после заражения коронавирусом

У сына Елизаветы II – 71-летнего принца Уэльского Чарльза – подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция Covid-19». Из заявления дворца следует, что у монаршей особы наблюдаются слабые маловыраженные симптомы. «У него были слабые симптомы, но в остальном у него хорошее здоровье, и он работал в течение последних нескольких дней как обычно», – рассказал представитель королевского двора.

По словам пресс-секретаря, супруга принца герцогиня Корнуоллская, также прошла тестирование, результат был отрицательным. В связи с заражением чета находится в Шотландии в самоизоляции. Как передает BBC, установить, от кого заразился принц, не представляется возможным, так как в последнее время он проводил довольно много рабочих встреч.

На сегодняшний день в Великобритании лабораторно подтверждено 8167 случаев заражения коронавирусом, 423 пациента скончались, 140 – выздоровели.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 25.03.20

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