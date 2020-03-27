Британский премьер Борис Джонсон подхватил коранавирус

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диагностирован новый коронавирус COVID-19. Об этом сообщают на Даунинг-стрит.

«У мистера Джонсона положительный результат на коронавирус», – говорится в сообщении. У премьера-министра наблюдаются слабые симптомы заболевания. Отмечается, что Джонсон самоизолируется в резиденции на Даунинг-стрит, но несмотря на это продолжит руководить британским правительством, передает BBC.

Позже 55-летний Джонсон сообщил в своем твиттере, что у него температура и постоянный кашель. Он заявил, что продолжит «национальную борьбу» с COVID-19 из дома.

Ранее сообщалось, что у сына королевы Елизаветы II – 71-летнего принца Уэльского Чарльза – подтвердился диагноз «новая коронавирусная инфекция». Из заявления дворца следует, что у монаршей особы наблюдаются слабые маловыраженные симптомы. Жена принца герцогиня Корнуоллская также прошла тестирование, результат оказался отрицательным. В связи с инфицированием коронавирусом чета находится в Шотландии в самоизоляции.

В Великобритании на 26 марта зарегистрировано более 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 578 пациентов. С понедельника в Соединенном Королевстве введен строгий карантин. Британцам разрешено выходить из дома только за продовольствием и товарами первой необходимости, по медицинской необходимости, для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой, и для занятий физкультурой

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 27.03.20

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