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Четверг, 26 марта 2020, 09:14 мск

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В США от коронавируса умерли более 1 тыс. человек. В Нью-Йорке строят морги

По данным на утро 26 марта (Мск), от коронавирусной инфекции нового типа на территории США скончался 1041 человек, передает университет Джона Хопкинса. Всего же на территории страны лабораторно подтверждено более 69 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Излечиться удалось 616 заболевшим.

В итоге США оказались на третьей строке по уровню заболеваемости среди всех стран мира после Китая (81726) и Италии (74386). На четвертом месте по уровню заболеваемости находится Испания (49515), на пятой – Германия (37323).

Хуже всего в США дела обстоят в штате Нью-Йорк, на который приходится треть всех смертей от вируса нового типа, а число заболевших превысило 32 тыс. человек. По данным телеканала CNN, американские власти всерьез опасаются, что в ближайшее время ситуация в стране только ухудшится. В связи с этим в Нью-Йорке преступили к строительству дополнительных моргов и подготовке рефрижераторов на случай необходимости перевозки большого числа умерших.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи, в США вполне может разыграться итальянский сценарий, при котором скорость распространения болезни будет взрывной.

В свою очередь мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарцетти считает, что следующую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией следует ожидать осенью. Он призвал граждан отказаться от перемещений и перводить больше времени дома, так как это безопаснее, передает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.03.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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