Восемь стран потребовали от ООН добиться отмены санкций ради борьбы с Covid-19

Восемь государств – Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла – призвали ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые вредят борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Они направили совместное письмо генсекретарю ООН Антониу Гуттерришу. Его текст на своей официальной странице в Twitter опубликовало постоянное представительство РФ при Организации объединенных наций.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», – призвали государства в своем обращении. Напомним, что 24 марта Гутерриш в связи с распространением по всему миру коронавируса обратился к лидерам G20 с призывом отменить санкции, которые мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости в те или иные страны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.20

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