Washington Post предрекла торжество социализма в США из-за коронавируса

Политическая система в США может круто измениться. Страна рискует стать социалистическим государством из-за мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа, пишет The Washington Post.

По мнению аналитиков издания, применяемые с одобрения президента Дональда Трампа меры, в значительной степени нарушают гражданские права и негативным образом сказываются на экономике страны, так как множество компаний вынуждены остановить деятельность, из-за чего терпят громадные убытки, а люди рискуют потерять рабочие места и остаться без средств к существованию.

Издание отмечает, что, понадеявшись на обещанную финансовую поддержку правительства, местные власти не предпринимают мер по стабилизации ситуации. Ранее Трамп заверил, что ни один наемный работник в США не останется без зарплаты и не пострадает из-за сложившейся ситуации. В итоге главы регионов стали активно прибегать к карантинным мерам, не думая о последствиях, и всецело положившись на руководство страны.

Сенат США и в самом деле утвердил выделение 2 трлн долларов на меры по оздоровлению экономики, терпящей не лучшие времена из-за распространения коронавируса. The Washington Post считает, что именно это и ознаменовало переход США от рыночного капитализма к демократическому социализму. Издание также отмечает, что именно такого политико-экономического вектора придерживается претендующий на роль кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

По последним данным, в США лабораторно подтверждено более 69 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 1042 пациента скончались, излечиться удалось 616 человекам. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, именно США рискуют стать новым эпицентром распространения коронавируса в мире.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.03.20

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