Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом

США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, благодаря количеству сделанных тестов, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой состоялась в Twitter. «Нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей», подчеркнул американский лидер.

Как сообщает Университет Джона Хопкинса, на момент публикации данного материала, США опередили Китай по числу заболевших – в Штатах подтверждено почти 86 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, против почти 82 тыс. случаев в КНР. В США от новой инфекции скончалось почти 1300 человек, выздоровели 753 пациента. По словам вице-президент США Майка Пенса, в США уже сделано более полумиллиона тестов на наличие коронавируса.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 532 тыс. заражений коронавирусом, более 24 тыс. пациентов скончались, почти 123 тыс. излечились.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.03.20

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