российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 марта 2020, 08:49 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом

Фото: скриншот с видео twitter.com/WhiteHouse

США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, благодаря количеству сделанных тестов, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой состоялась в Twitter. «Нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей», подчеркнул американский лидер.

Как сообщает Университет Джона Хопкинса, на момент публикации данного материала, США опередили Китай по числу заболевших – в Штатах подтверждено почти 86 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, против почти 82 тыс. случаев в КНР. В США от новой инфекции скончалось почти 1300 человек, выздоровели 753 пациента. По словам вице-президент США Майка Пенса, в США уже сделано более полумиллиона тестов на наличие коронавируса.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 532 тыс. заражений коронавирусом, более 24 тыс. пациентов скончались, почти 123 тыс. излечились.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.03.20

В Италии за сутки от коронавируса снова погибло более 600 человек. / Микропластик заставляет рыб производить больше икры. / Украинские гастарбайтеры научились обманывать тепловизоры на границе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Депутат Мосгордумы: коронавирусные ограничения в Москве вне закона

Путину придется выступать перед нацией второй раз: пока объявлены полумеры

Кто будет работать, а кто пойдет отдыхать: рецепты бизнеса и советы юриста о «путинских каникулах» (ВИДЕО)

Представитель ВОЗ: России не нужен карантин по коронавирусу

СМИ: Лев Лещенко попал в реанимацию из-за коронавируса

Путин назвал возможный срок победы над коронавирусом

Куйвашев приказал приостановить работу кафе, ресторанов, ночных клубов и ТЦ (ДОКУМЕНТ)

Washington Post предрекла торжество социализма в США из-за коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Политика, Россия, Туризм, Коронавирус из Китая, США, Эпидемии,