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Пятница, 27 марта 2020, 12:27 мск

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В Италии изъяли крупную партию поддельных тестов на коронавирус

В Италии гвардия Министерства финансов конфисковала 900 поддельных тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Партия была обнаружена в лаборатории в Реджо-Калабрии на юге страны, сообщает La Repubblica.

По данным издания, комплекты не были сертифицированы, на них отвутствовала разрешительная документация от органов здравоохранения, а их продажа велась онлайн. Отмечается, что часть из них уже была оплачена. Теперь владельцу лаборатории грозит штраф в €128 тыс.

На момент публикации данного материала в Италии было лабораторно подтверждено 80589 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 8215 человек скончалось, выздороветь удалось более чем 10 тыс. пациентов. С 10 марта во всей стране действуют строгие карантинные меры, передвижение населения ограничено.

Всего же в мире насчитывается более 537 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией. Более 24 тыс. пациентов скончалось, более 123 тыс. удалось излечиться.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 27.03.20

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