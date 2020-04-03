После вспышки коронавируса на борту авианосца США уволили капитана

Руководство Военно-морских сил (ВМС) США освободило от должности капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.

Известно, что капитан отправил письмо с прошением принять более решительные меры по борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции на борту авианосца. В частности, он считает необходимым снять с корабля и изолировать более 4 тыс. моряков.

Модли считает, что капитан «проявил недальновидность», из-за чего его письмо получило огласку в СМИ. По данным Reuters диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у более чем 100 моряков. Днем ранее глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон пока не планирует эвакуировать экипаж авианосца, так как у заболевших нет осложнений, добавив, что морякам оказывают медпомощь.

Томас Модли рассказал о первых трех случаях заражения на корабле еще 25 марта. Тогда он отмечал, что заразившихся поместили на карантин, их планировали эвакуировать на берег при помощи авиации.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.04.20

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