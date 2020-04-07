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Вторник, 7 апреля 2020, 15:51 мск

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Коронавирус вмешался в церемонию передачи благодатного огня в Иерусалиме

Церемония схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году пройдет без паломников. Причина тому – противоэпидемиологические меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Об этом рассказал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор. По его словам, число участников церемонии также будет ограничено.

Он сообщил, что по завершению церемонии представители духовенства доставят огонь к Яффским воротам Старого Иерусалима, чтобы передать его представителям посольств. Они в свою очередь отвезут его в аэропорт Бен-Гурион, где огонь получат иностранные представители, которые не смогут покинуть самолеты ввиду условий карантина, передает ТАСС.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в Израиле на 7 апреля зарегистрированы 9 тыс. случаев заражения Covid-19. Инфекция унесла жизни 59 пациентов, излечиться удалось 683 пациентам.

Иерусалим, Иван Гридин

Иерусалим. Другие новости 07.04.20

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Метки / Израиль

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