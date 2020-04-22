Власти США выделят еще $484 млрд на поддержку экономики страны

Сенат США одобрил выделение $484 млрд на поддержку экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщает The New York Times. Основной объем средств – $320 млрд – пойдет на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), что позволит представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты сотрудникам.

Ранее власти США уже выделили $350 млрд на программу РРР, но этих средств оказалось недостаточно. В случае принятия закона, $75 млрд направят в больницы, а еще $25 млрд – на финансирование тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19.

Теперь предложенные меры экономической помощи рассмотрит палата представителей. Ожидается, что одобрение состоится уже в четверг, 23 апреля. После этого президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с призывом к сенату и палате представителей принять программу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.04.20

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