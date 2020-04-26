российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 26 апреля 2020, 13:31 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Италия начинает снимать ограничения, связанные с коронавирусом

Италия намерена снять часть ограничений, введенных в связи с пандемией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 4 мая будет отменен запрет на передвижение, а ряд предприятий в важнейших отраслях смогут возобновить работу на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Мы еще не в состоянии вернуть полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешних, более строгих ограничений, – цитирует главу кабмину la Repubblica. – Мы не можем продолжать этот локдаун: мы рискуем слишком тяжелым ухудшением социально-экономической структуры страны». При этом Конте отмечает, что распоряжения «все свободны» не будет.

При соблюдении строгих условий безопасности, разрешение на работу получат строительные организации в сфере исправительных и образовательных учреждений, а также занимающиеся производством продукция на экспорт.

При этом подчеркивается, что бары и рестораны открывать пока не будут.

Что же касается въезда в страну, то, несмотря на серьезные убытки, до конца года открывать границы для иностранных туристов Италия не собирается.

Рим, Игорь Юров

Рим. Другие новости 26.04.20

В Ухани не осталось ни одного пациента с COVID-19. / Коронавирус может убить до 1% населения. / Американцы, несмотря на пандемию, в выходные отправились на пляжи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Вспышка коронавируса в больнице, пропускной режим и запрет на вечернюю продажу алкоголя – итоги недели от РИА «Новый День»

Иностранцы поют «Катюшу», актеры читают письма с фронта – спойлер «Библионочи» онлайн (ВИДЕО)

76 сотрудников ПНТЗ «изолировали» в пассажирских вагонах на территории предприятия

Курганская область перестала пускать к себе соседей

Свердловчане обвиняют Куйвашева в очковтирательстве и грозят голодными бунтами: «Люди скоро грабить начнут»

Дома престарелых в городах, где есть Covid-19, перешли на закрытый режим

Жители Красноярска вышли на митинг против самоизоляции

Как долго будут действовать ограничительные меры? Опрос читателей «Нового Дня»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, В мире, Общество, Самоизоляция,