Италия начинает снимать ограничения, связанные с коронавирусом

Италия намерена снять часть ограничений, введенных в связи с пандемией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 4 мая будет отменен запрет на передвижение, а ряд предприятий в важнейших отраслях смогут возобновить работу на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Мы еще не в состоянии вернуть полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешних, более строгих ограничений, – цитирует главу кабмину la Repubblica. – Мы не можем продолжать этот локдаун: мы рискуем слишком тяжелым ухудшением социально-экономической структуры страны». При этом Конте отмечает, что распоряжения «все свободны» не будет.

При соблюдении строгих условий безопасности, разрешение на работу получат строительные организации в сфере исправительных и образовательных учреждений, а также занимающиеся производством продукция на экспорт.

При этом подчеркивается, что бары и рестораны открывать пока не будут.

Что же касается въезда в страну, то, несмотря на серьезные убытки, до конца года открывать границы для иностранных туристов Италия не собирается.

Рим, Игорь Юров

Рим. Другие новости 26.04.20

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