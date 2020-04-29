Более 2 млн жителей Белоруссии приняли участие в субботнике во время пандемии

Жители Белоруссии вышли на общереспубликанский субботник, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер страны Владимир Кухарев.

«По предварительным данным, порядка 2 миллионов 300 тысяч человек приняли участие. Работали в различных местах – это приведение в порядок населенных пунктов, благоустройство, посадка леса», – цитирует белорусского чиновника «Интерфакс».

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для отмены или переноса субботника. Он призвал госслужащих поддержать фонд субботника. Кухарев отметил, что в результате было собрано порядка 8,7 млн белорусских рублей.

Половина этой суммы достанется облисполкомам и Мингорисполкому, уточняет Белта. Деньги пойдут на благоустройство и подготовку детских лагерей к сезону. Другая половина будет перечислена Минфину, который распределит средства между Национальным художественным музеем и реконструкцией комплекса в Светлогорском районе на месте сожженной деревни Ола.

Минск, Зоя Осколкова

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