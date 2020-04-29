В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества

В Таджикистане запретили использование русифицированных фамилий и отчеств. Такое решение приняла нижняя палата парламента республики.

Поправки были внесены в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния. Они предусматривают запрет на использование окончаний «-ов/-ова», «-вич/-овна» и прочих. Вместо этого в паспортах и других документах будут писать таджикские окончания «пурдухт», «и», «зод», «зода», «он», «ён», иён», «ниёр», «фар», сообщает «Радио Озоди».

Впрочем, менять фамилии гражданам не придется. Новые правила будут действовать для тех, получает удостоверяющие личность документы впервые или решит сменить фамилию.

Кроме того, запрет не коснется проживающих в стране представителей национальных меньшинств.

По мнению властей Таджикистана, изменения в закон повысят самосознание граждан и защитят национальную идентичность.

Душанбе, Зоя Осколкова

Душанбе. Другие новости 29.04.20

Жители Пекина рассказали о последствиях пандемии в городе. / США отказываются на время от проектов по сдерживанию РФ в Европе. / В Республике Сербской будут штрафовать за отсутствие средств защиты от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»