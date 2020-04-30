Пьяный спор довел двух россиянок в США до поножовщины

В Нью-Йорке пьяный спор довел двух гражданок России до поножовщины. Одна из них оказалась в больнице, другую задержали по обвинению в покушении на убийство. Об этом пишет New York Post.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 19 апреля. Отмечается, что 27-летняя Дарья Алябьева набросилась с кухонным ножом на соотечественницу, 30-летнюю соседку по квартире в Верхнем Ист-Сайде после того, как та вылила в раковину ее алкогольный напиток.

Женщина нанесла подруге 8 ножевых ранений в лицо, плечо, живот и ногу. Другие соседи вызвали медиков и полицию. Пострадавшую госпитализировали. Врачи не опасаются за ее жизнь.

Прибывшие полицейские нашли орудие преступления в квартире. Алябьеву задержали и обвинили в покушении на убийство второй степени.

Нью-Йорк, Наталья Петрова

Нью-Йорк. Другие новости 30.04.20

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