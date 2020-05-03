«Подумайте, что скажут люди»: Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая

Белорусский президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в воскресенье, 3 мая, заявил о невозможности отменить парад Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Он признался, что «долго над этим думал», и подчеркнул, что «мы не можем отменить парад, просто не можем». «Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», – объяснил Лукашенко, чьи слова приводит «Белта».

Белорусский лидер отметил, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов», однако они «об этом не думали» и «умирали ради нас». «Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались», – заявил Лукашенко.

В то же время президент Белоруссии предупредил организаторов, что «никого тащить» на мероприятие не надо». «Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем», – отметил он. По словам Лукашенко, сегодня есть «тысячи и тысячи» людей ждут проведения парада в честь 75-летия Победы. Более того, добавил он, парад в Минске желают посетить «отдельные российские депутаты и сенаторы». «Пусть приезжают… У нас аэропорт открыт», – сказал белорусский лидер.

Согласно официальным данным на 3 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 16 705 (плюс 877 за сутки), с начала пандемии скончались 99 человек.

Напомним, Лукашенко неоднократно называл ситуацию вокруг Covid-19 «мировым психозом». В Белоруссии отказались вводить «коронавирусные» ограничения. В то же время ВОЗ призывает власти страны немедленно принять меры для развития ситуации по негативному сценарию.

Надо отметить, что в России парад Победы из-за пандемии коронавируса перенесен на неопределенный срок. От таком решении объявил в апреле президент Владимир Путин. 9 мая в столице пройдет авиапарад и прогремят салюты.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 03.05.20

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