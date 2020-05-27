Премьер Ирландии ввел режим самоизоляции и пошел на пикник с друзьями

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар установил ограничительные меры во время пандемии коронавируса, которые сам же и нарушил. Об этом сообщает New York Post.

Политика сфотографировали в одном из парков Дублина, когда он загорал без футболки в кругу друзей.

Поведение Варадкара осудили местные жители в социальных сетях. Некоторые даже потребовали отставки премьера.

В свою очередь пресс-секретарь Варадкара указал, что глава ирландского правительства не нарушил никаких запретов. Он находился в пределах трех миль от постоянного места пребывания, а в компании его друзей было не больше четырех человек.

В то же время рядовым ирландцам советуют не покидать дома без особой необходимости, соблюдать социальную дистанцию и ограничить выезды на природу.

Ранее Варадкар заявил, что возвращается к своей первоначальной профессии врача. Чиновник обновил свою лицензию и обещал работать в службе здравоохранения раз в неделю, чтобы помогать коллегам во время эпидемии коронавируса.

Дублин, Зоя Осколкова

Дублин. Другие новости 27.05.20

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