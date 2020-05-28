Пресса заявила о лидерстве Британии в рейтинге смертности от Covid-19

В Великобритании зафиксирован один из наивысших показателей смертности от Covid-19, пишет The Financial Times. Издание сообщает, что после 20 марта в Королевстве было выявлено на 59 537 смертей больше, чем в среднем представлено в ежегодной статистике. Это, по мнению авторов статьи, указывает на то, что вирус стал причиной смерти 891 человека на 1 млн граждан».

Авторы статьи отмечают, что Соединенное королевство возглавляет список государств по числу смертей от коронавируса на душу населения. Впрочем, другие источники указывают, что лидирующие позиции по данному показателю устойчиво удерживает Швеция, так как власти страны ограничились рекомендательными мерами для населения вместо ограничительных.

Согласно данным Минздрава Великобритании, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 267 тыс., а число летальных исходов приблизилось к 37,5 тыс.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 28.05.20

Россельхознадзор обратился в суд из-за заявлений польской компании. / Туристы 19 дней блуждали в глухих лесах Новой Зеландии. / Nissan выводит с российского рынка бренд Datsun. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»