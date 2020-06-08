Польша останавливает добычу угля из-за коронавируса

Власти Польши заявили о приостановке добычи угля на 12 шахтах. Решение было принято на фоне экономического спада, который произошел из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает PAP со ссылкой на вице-премьера, министра госактивов страны Яцека Сасина.

«С завтрашнего дня мы останавливаем добычу, работу на двух шахтах Ястшембской горнодобывающей компании и десяти шахтах Польской горнодобывающей группы», – сказал министр. Предполагается, что горняки будут находиться в вынужденных отпусках три недели. При этом зарплату им обещали выплачивать в полном объеме. На сегодняшний день диагноз «Covid-19» подтвержден у 5 тыс. польских шахтёров. RT отмечает, что вице-спикер сената Польши ушёл в отставку и трудоустроился врачом.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 08.06.20

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