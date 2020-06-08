российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 июня 2020, 13:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Польша останавливает добычу угля из-за коронавируса

Власти Польши заявили о приостановке добычи угля на 12 шахтах. Решение было принято на фоне экономического спада, который произошел из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает PAP со ссылкой на вице-премьера, министра госактивов страны Яцека Сасина.

«С завтрашнего дня мы останавливаем добычу, работу на двух шахтах Ястшембской горнодобывающей компании и десяти шахтах Польской горнодобывающей группы», – сказал министр. Предполагается, что горняки будут находиться в вынужденных отпусках три недели. При этом зарплату им обещали выплачивать в полном объеме. На сегодняшний день диагноз «Covid-19» подтвержден у 5 тыс. польских шахтёров. RT отмечает, что вице-спикер сената Польши ушёл в отставку и трудоустроился врачом.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 08.06.20

Испанским спасателям запретили спасать тонущих, применяя технику «рот в рот». / Латинская Америка не справляется с коронавирусным кризисом. / В Новой Зеландии уже больше двух недель нет ни одного заразившегося коронавирусом нового типа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

За сутки число заразившихся Covid-19 в России изменилось на одного человека

Стабильность: на Среднем Урале снова около 250 заражений за сутки

В Новосибирской области открывают непродовольственные магазины

«Условия для этого есть»: Геннадий Онищенко выступил за скорейшую отмену коронавирусных ограничений

Плюс 8 984: в России снова увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса

Минздрав РФ разрешил лечить коронавирус препаратом от артрита

В России появился регион с нулевым приростом covid-19

Собянин пообещал москвичам принять «радикальные меры» в ситуации с covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Европа, Коронавирус из Китая,