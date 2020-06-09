Лукашенко предупредил силовиков о риске побоищ на площадях

Главной задачей силовых органов в период избирательной компании является сохранение стабильности в стране. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения нацбезопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам белорусского лидера, в ходе избирательной кампании уже выявлены нарушения, так как некоторые кандидаты считают, что «для достижения цели все средства хороши». Он заявил, что акции протеста проходят по заранее продуманному сценарию, передает «БелТА». «Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей», – обратился Лукашенко к силовикам.

Он напомнил, что ровно с таких акций началась оранжевая революция на Украине. В связи с этим он потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, не допуская проведения несанкционированных акций. Кроме того, он призвал привлекать к уголовной ответственности за угрозы силовикам, работникам избирательных комиссий и членам их семей. «Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить», – предупредил Лукашенко.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 09.06.20

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