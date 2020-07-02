Саудиты угрожают нефтяному рынку демпингом

Саудовская Аравия объявила странам ОПЕК+ о готовности развязать нефтяную войну. The Wall Street Journal пишет со ссылками на источники, что на такие шаги Эр-Рияд готов пойти, если государства не будут придерживаться принятых договоренностей по объемам добычи нефти.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, попросив представить планы по дополнительным сокращениям, компенсирующим невыполненные ими обязательства. Он также уведомил страны о намерении его страны демпинговать на нефтяном рынке.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 02.07.20

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