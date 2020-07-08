Россия предложила свой проект резолюции СБ ООН о помощи Сирии

Россия намерена представить свою редакцию проекта резолюции Совета безопасности ООН о продлении трансграничного механизма по оказанию гуманитарной помощи Сирии. Москва настаивает на ограничении количества действующих контрольно-пропускных пунктов одним – «Баб Аль-Хава», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Исходя из этих соображений, мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним – КПП «Баб Аль-Хава», – сказал он.

Небензя пояснил, что Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН, так как «пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182». «Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране», – напомнил он.

Кроме того, Небензя призвал партнеров по СБ и другие государства-члены ООН не политизировать гуманитарное досье и поддержать российский проект резолюции, «благодаря которому продолжится оказание гуманитарной помощи населению Идлиба». В проекте резолюции отмечалось, что более 11 млн человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, передает «Интерфакс».

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 08.07.20

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