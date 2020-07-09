От наводнений в Китае пострадал 1 млн человек

В центральной части Китая в результате затяжных ливней понесли ущерб более почти 1 млн жителей провинции Хунань. Наводнение уничтожило сотни домов, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на представителя местных властей.

По данным штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хунань, в результате мощных ливней, начавшихся еще 28 июня, пострадали около 79 тыс гектаров сельскохозяйственных земель.

Большой урон стихийное бедствие нанесло городу Юэян. Он оказался сильно затоплен после того, как в течение суток выпал 261 мм осадков, что стало рекордом с 1952 года, когда в городе стали вести метеорологические наблюдения.

В городе Чандэ полицейские построили дамбы из более чем 5 тыс мешков с песком, а также выкопали более десяти дренажных каналов. Это было сделано в связи с угрозой прорыва дамбы, которая дала течь.

Сегодня, 9 июля, власти Китая продлили из-за ливней «оранжевое предупреждение», которое является вторым по степени опасности. Во многих провинциях был повышен уровень реагирования на наводнения, так как на юге страны мощные ливни привели к подъему уровня воды в реках и к сходу оползней.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 09.07.20

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