российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 июля 2020, 09:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

От наводнений в Китае пострадал 1 млн человек

Фото: «Синьхуа»

В центральной части Китая в результате затяжных ливней понесли ущерб более почти 1 млн жителей провинции Хунань. Наводнение уничтожило сотни домов, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на представителя местных властей.

По данным штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хунань, в результате мощных ливней, начавшихся еще 28 июня, пострадали около 79 тыс гектаров сельскохозяйственных земель.

Большой урон стихийное бедствие нанесло городу Юэян. Он оказался сильно затоплен после того, как в течение суток выпал 261 мм осадков, что стало рекордом с 1952 года, когда в городе стали вести метеорологические наблюдения.

В городе Чандэ полицейские построили дамбы из более чем 5 тыс мешков с песком, а также выкопали более десяти дренажных каналов. Это было сделано в связи с угрозой прорыва дамбы, которая дала течь.

Сегодня, 9 июля, власти Китая продлили из-за ливней «оранжевое предупреждение», которое является вторым по степени опасности. Во многих провинциях был повышен уровень реагирования на наводнения, так как на юге страны мощные ливни привели к подъему уровня воды в реках и к сходу оползней.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 09.07.20

Ученые назвали вирус главной причиной депрессии. / Военные Венесуэлы сбили американский самолет. / Российские ученые создали невидимое для радаров покрытие. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Китай назвал условия для участия в договоре СНВ с США и Россией

В Бурятии отлавливают и проверяют на чуму грызунов

В Китае автобус упал с моста, более 20 погибших

Житель Приморья ответит в суде за контрабанду морского гребешка в Китай

У границ России выявлен еще один человек с подозрением на бубонную чуму

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными

Китай направит на ликвидацию последствий мощного паводка 150 млн юаней

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Экономика, Китай, Наводнение,