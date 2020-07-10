Врио президента Боливии заразилась коронавирусом

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес рассказала, что у нее подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция нового типа». Об этом она написала в Twitter. «Я в порядке, буду работать из самоизоляции», – написала Аньес.

Ранее положительный результат при тестировании на Covid-19 был получен у президента Бразилии Жаира Болсонару. На начальных этапах пандемии бразильский лидер отрицал опасность инфекции. В связи с этим страна не спешила вводить ограничительные противоэпидемические меры. В итоге на сегодняшний день Бразилия вышла на второе место в мире по числу зараженных.

Так, по данным Университета Джона Хопкинса (США), в Бразилии было лабораторно подтверждено почти 1 млн 756 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вирус и вызванные им осложнения унесли жизни 69 тыс. человек, излечились более 1 млн 171 тыс. пациентов.

В Боливии вирус выявили у 42,9 тыс. человек, при этом 1,5 тыс. из них скончались.

В мире. Другие новости 10.07.20

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