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Вторник, 14 июля 2020, 09:42 мск

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В Англии за поход в магазин без маски будут штрафовать на 100 фунтов

Ношение медицинских масок при посещении магазинов в Англии станет обязательным, начиная с 24 июля, сообщил официальный представитель канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона. Глава британского кабмина уже переболел коронавирусом. Несмотря на это, он показал необходимость этой меры на личном примере, появившись на публике в маске.

«Маски в закрытых пространствах помогают защититься от вируса, поэтому мы обязательно введем такое правило для посещения магазинов», – приводит слова представителя канцелярии РИА «Новости».

Тем, кто проигнорирует новое требование, будет грозить штраф до 100 фунтов стерлингов (около $126). Новые правила вводятся на территории Англии. В иных регионах Соединенного королевства решение об обязательном ношении масок будут принимать местные власти.

Наблюдатели удивлены «своевременностью» и «поспешностью» принятия ограничительных мер, которые вступят в силу только через 10 дней, в то время как в большинстве стран масочный режим стал обязательным в первые недели с началпандемии.

Сегодня число заболевших коронавирусом в Великобритании превысило 290 тыс. человек.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 14.07.20

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