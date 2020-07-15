На акциях протеста в центре Минска задержали 200 человек

В Минске в ходе несанкционированной стихийной акции протеста и столкновений полицией и военнослужащими внутренних войск было задержано около 200 человек. Об этом сообщает незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна». Правозащитники сообщают, что во время акции силовики задержали до 10 журналистов, которых спустя некоторое время отпустили. В их числе, по данным «Весны», были и россиянин.

Граждане стали собираться в центре Минска вечером 14 июля. Они хотели выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, которым отказали в регистрации кандидатами в президенты Белоруссии. Задерживать протестующих начали около 20:00. Перед этим сотрудники милиции предупредили граждан, о том, что акция носит несанкционированный характер.

Основные события развернулись в районе центральной площади Победы и станции метро Немига. Здесь произошло несколько стычек между протестующими и ОМОНом. Демонстранты пытались воспрепятствовать задержанию своих соратников. Милиции пришлось перекрыть движение автотранспорта по центральному проспекту столицы, некоторое время не работали центральные станции метро. Акции протеста прокатились и по другим городам Белоруссии, в том числе по Бресту. По данным правозащитников, в других городах было задержано около 50 участников акции.

В правоохранительных органах республики пока не комментируют произошедшее. Между тем за несколько часов до начала акции МВД предупредило граждан об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Желающие побороться за президентское кресло Светлана Тихановская и Валерий Цепкало осудили разгон акции протеста и задержания.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал во вторник пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 15.07.20

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