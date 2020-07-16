Москва призвала Тбилиси прекратить провокации на границе

Участившиеся случаи нелегального пересечения российской, абхазской и южноосетинской границ со стороны Грузии свидетельствуют о необходимости скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом. Такое заявление сделали в российском МИДе.

«С озабоченностью отмечаем участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российские дипломаты призвали власти Грузии «положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией» для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.20

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