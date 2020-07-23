Бразилия установила новый рекорд по числу заболевших Covid-19 за сутки

В Бразилии за сутки коронавирусной инфекцией нового типа заразилось рекордное число людей – 67 860 человек. Данный показатель стал самым высоким с начала пандемии в стране. Предыдущий рекорд зафиксирован 19 июня. Тогда в Бразилии коронавирусную инфекцию в течение суток выявили у 54 771 жителей.

Больше всего заразившихся (16 777) обнаружили в штате Сан-Паулу. Здесь за неделю выявляли по 6,6 тыс. положительных на коронавирус человек. За день в стране скончались 1284 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло почти 83 тыс. человек. Активными носителями вируса в стране остаются более 612 тыс. человек. В стране зараженными являются более 1% населения.

Среднее количество смертей из-за коронавирусной инфекции в стране остается на высоком уровне. Последние два месяца в Бразилии от Covid-19 умирает более 1 тыс. человек в день.

Бразилиа, Иван Гридин

Бразилиа. Другие новости 23.07.20

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