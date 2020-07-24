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Пятница, 24 июля 2020, 09:49 мск

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В Греции штормовой ветер вывел из-под контроля природные пожары

Фото: Reuters

Природные пожары в Греции вышли из-под контроля. Огонь бушует в 80 км к югу от Афин. Ситуация обострилась на столько, что власти приняли решение об эвакуации жителей двух деревень, трех небольших поселков, а также туристов, одыхавших в летнем лагере. Всего было эвакуировано несколько тысяч жителей.

Особо напряженная ситуация сложилась в районе деревни Кехрис. В тушении пожаров задействованы более 250 пожарных, а также волонтеры из числа местных жителей. Их поддерживают 10 вертолетов и семь самолетов пожарной авиации. Местные власти сообщают, что с огнем не получается справиться из-за засушливой погоды и сильного ветра, который усугубляет положение дел. Огонь не удаётся остановить с 22 июля.

Афины, Иван Гридин

Афины. Другие новости 24.07.20

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Метки / Лесные пожары

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