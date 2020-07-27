МИД Германии выступил против возвращения РФ в G-8

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает против участия России в заседаниях «большой семерки» до решения украинского вопроса. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post. Он напомнил, что именно «аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины» полсужили причинами исключения РФ из состава G-8. Потому, пояснил глава немецкого внешнеполитического ведомства, пока эти вопросы не будут сняты, у России нет шансов для возвращения в «клуб».

Хайко Маас отметил, что хоть в отношениях с Россией в последние годы наблюдаются сложности, есть международные вопросы, которые можно решить только совместно с Москвой. «Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», отметил министр.

Он также добавил, что не видит необходимости в расширении G7, как это предложил сделать президент США Дональд Трамп.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 27.07.20

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