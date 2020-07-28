В ООН указали на негативное воздействие пандемии на экологию

В ООН отметили негативное воздействие на окружающую среду пандемии коронавирусной инфекции из-за массового использования медицинских средств индивидуальной защиты, упаковки для продуктов питания и товаров с доставкой. Такие выводы содержатся в докладе, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В документе отмечается, что ограничения, введенные на фоне пандемии, привели к сокращению выбросов парниковых газов на 5%, в то же время «далеко не все меры, направленные на противодействие коронавирусу, возымели позитивный эффект на окружающую среду». «Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов, включая пластиковые маски для лица, перчатки, флаконы с дезинфицирующими средствами и упаковки для продуктов питания», – указано в докладе.

Глава департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон отметила, что еще до появления Covid-19 загрязнение окружающей среды пластиком уже являлось одной из экологических угроз мирового уровня. «Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию», – подчеркнула она.

По данным аналитиков консалтинговой компании Grand View Research, во всем мире продажи только одноразовых медицинских масок увеличились с $800 млн в 2019 году до $166 млрд в 2020.

Также отмечается, что из-за карантинных мер люди стали все чаще заказывать товары и продукты питания с доставкой на дом. По оценкам ЮНКТАД, в ходе пандемии на упаковку будет приходится до 75% всех пластиковых отходов. По оценкам ООН, негативное побочное воздействие пластмассовых отходов на рыбный промысел, туризм и морской транспорт ежегодно составляет $40 млрд.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 28.07.20

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