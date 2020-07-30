В США готовится законопроект о защите от шпионов

Американские конгрессмены готовятся рассмотреть законопроект, который позволит властям США ограничить въезд людям, подозреваемым в шпионаже или краже интеллектуальной собственности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Законопроект под названием «О защите Америки от шпионов» внесла группа сенаторов-республиканцев. Авторами документа, помимо Рубио, стали Том Тиллис (Северная Каролина), Келли Лоффлер (Джорджия) и Тед Круз (Техас).

Если инициатива будет одобрена, Госдепартамент сможет отказывать в выдаче виз лицам, которые подозреваются в шпионских действиях против США или краже интеллектуальной собственности. Причем речь идет о случаях шпионажа, совершенных в прошлом, настоящем и даже будущем.

Запрет на въезд в США коснется не только самих подозреваемых, но и их супругов и детей, если родственник совершил незаконные действия в течение последних пяти лет. Есть и исключение, Госдеп сможет снять ограничение, если того потребуют, например, обязательства США перед ООН.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.07.20

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