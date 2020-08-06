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Четверг, 6 августа 2020, 14:02 мск

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Родители жаловались на сонливость сына, а врачи нашли пулю в его голове

Фото: Times of Israel

В Восточном Иерусалиме родители привели к врачу 9-летнего сына и пожаловались, что ребенок очень вялый и много спит. Оказалось, что у мальчика в голове застряла пуля. Об этом сообщает Times of Israel.

Родители видели небольшую ранку на голове ребенка, но не придали этому значение, посчитав, что малыш поранился, когда играл с другими детьми. Однако сын вел себя очень пассивно и постоянно спал.

Медики сделали компьютерную томографию мозга и обнаружили пулю в затылке мальчика. Ребенка направили на экстренную операцию. Пулю извлекли, малыш проходит реабилитацию. По словам врачей, мальчику сильно повезло, если бы пуля прошла под другим углом, он был бы уже мертв, или остался инвалидом.

Полиция проводит расследование произошедшего. Предполагается, что в мальчика могли случайно попасть во время празднования Курбан-байрама.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 06.08.20

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Метки / Израиль

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