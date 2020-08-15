Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Тридцать два гражданина РФ, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, по ходатайству генпрокурора РФ вернулись на родину. Как сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства, еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», – уточнили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, группа граждан РФ была задержана под Минском 29 июля. В КГБ Беларусь заявили, что это якобы бойцы частной военной компании, которые находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что задержанные не совершали противоправных действий, а официальная Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Следственный комитет России со своей стороны начал проверку обстоятельств задержания граждан РФ.

Минск – Москва, Светлана Антонова

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