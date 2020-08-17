Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Минска

В воскресенье вечером, 16 августа, на митинг у стелы «Минск – город-герой» в столице Белоруссии собрались несколько десятков тысяч сторонников оппозиции. Участники массовых протестов заполнили участки проспектов, улиц и скверов, расположенных недалеко от стелы.

Как отмечает РИА «Новости», ранее в Минске состоялся митинг сторонников президента Александа Лукашенко. Глава государства выступил перед собравшимися с 30-минутной речью, в ходе которой заявил о том, что повторных выборов не будет.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны. По официальным данным Центральной избирательной комиссии Александр Лукашенко заручился поддержкой чуть более 80% населения, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали почти 10,1%. При этом большое число белорусов не верят объявленным результатам и требуют от Лукашенко уйти в отставку и провести новые выборы президента.

Акции протеста жестко подавлялись силовиками. Они применяли в отношении митингующих, резиновые дубинки, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержанные на митингах заявляли о запугивании и применении пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб. В первые дни протестов было задержано порядка 6700 человек.

Минск, Иван Гридин

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