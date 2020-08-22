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Суббота, 22 августа 2020, 10:56 мск

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В Белоруссии заблокировали десятки интернет-ресурсов, включая сайты российских СМИ

В Белоруссии ограничили доступ к нескольким десяткам интернет-ресурсов, включая сайты СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке более 70 адресов, доступ к которым заблокирован «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» – такая надпись появляется при попытке зайти на сайты, попавшие в блэклист.

В числе заблокированных оказались сайты кандидатов в президенты Белоруссии, «Радио Свобода Беларусь», Еврорадио, белорусские подразделения ряда российских СМИ, российско-украинское издание «Политнавигатор» и даже спортивный портал «Трибуна».

Кроме того, ограничен доступ к широко известным прокси-сервисам, через которые них во время тотальной блокировки Сети 9−11 августа некоторые пользователи заходили на популярные мессенджеры. Кроме того, отмечает Tut.by, в список попала почта ProtonMail, а также платформы «Зубр» и «Голос».

К последней у белорусских властей особые претензии: председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина даже назвала ее «теневым Центризбиркомом». «Голос» опубликовал альтернативные результаты выборов, снабдив цифры комментарием: «Выборы недействительны, поскольку фальсификации были обнаружены на каждом третьем избирательном участке. Итоговые данные, озвученные ЦИК, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов».

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 21.08.20

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