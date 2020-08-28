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Пятница, 28 августа 2020, 12:41 мск

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Главы МИД стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Фото: ec.europa.eu

Министры иностранных дел ЕС подготовили список санкций с целью наказать виновных в фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии и последовавших за ними репрессиях. Об этом по итогам двухдневной встречи глав дипломатических ведомств стран Евросоюза, которая состоялась в Берлине, рассказал глава чешской дипломатии Томаш Петршичек.

По его словам, в списке будут фигурировать около двух десятков человек, в отношении которых применят санкции. Он также отметил, что ввиду того, что встреча носила неформальный характер, санкции пока не вступят в силу. «Да, у нас есть договоренность по Белоруссии. Наш приоритет – начать политический диалог между режимом и гражданским обществом в стране. Мы поддерживаем свободные выборы, на которых граждане самостоятельно решают свое будущее», – сказал Петржичек.

Он также допустил, что список имен пока не окончателен и может быть расширен, если того потребует ситуация в Белоруссии. По его словам, для введения обговоренных санкций не потребуется много времени. На вопрос издания ČTK, следует ли вносить белорусского президента в «черный список», Петржичек ответил что Лукашенко был в списке, но необходимо подумать, следует ли его включать в первый этап. Министр отметил, что эта мера может поставить под угрозу диалог между оппозицией и режимом Лукашенко.

Напомним, белорусская оппозиция, как и представители стран ЕС полагают, что президентские выборы в Белоруссии, на которых в очередной раз одержал победу Александр Лукашенко, прошли с нарушениями, а их результаты сфальсифицированы.

Берлин, Иван Гридин

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