Лукашенко пригрозил Западу закрытием торговых границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности закрыть границы со странами Запада в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии. В частности он отметил, что более «матерые» страны понимают риски закрытия границы под Брестом и Гродно, потому не пойдут на серьезные действия.

Ранее страны Балтии первыми в составе Евросоюза заявили о введении санкции в отношении переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 человек. Причиной стали итоги президентских выборов, которые были поставлены под сомнение не только внутри страны, но и за ее пределами. Переизбрание Лукашенко, который, согласно официальным итогам, набрал более 80% голосов, вылилось в массовые акции протеста, масштабы которых не знала современная Белоруссия.

Они сопровождались применением силы со стороны представителей правопорядка, жесткими задержаниями и жестокими избиениями, в том числе случайных прохожих. В итоге в ЕС заявили, что выборы в Белоруссии не были справедливыми, а Латвия, Литва и Эстония договорились отказаться от покупки электроэнергии в этой стране после запуска Белорусской АЭС. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», – цитирует Лукашенко БелТА.

Глава Белоруссии ответил, что политическое решение о закрытии границ будет непростым с точки зрения логистики, но поставки грузов можно переориентировать. «Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду»,– сказал Лукашенко.

Он также предупредил власти стран Прибалтики, что им следует поступать с оглядкой на собственный народ, от которого могут получить «в зубы». «Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется», – заявил Лукашенко.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 01.09.20

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