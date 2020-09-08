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Вторник, 8 сентября 2020, 15:35 мск

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В Индонезии нарушителей масочного режима уложили в гробы

www.thejakartapost.com

Власти Индонезии решили применить необычное наказание к нарушителям масочного режима. Жителей, которые нарушают карантинные правила, уложили в гробы и возили на катафалках. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Полиция провела рейд на рынке города Проболиго в Восточной Яве. Около 50 торговцев оказались без средств индивидуальной защиты. Нарушителей поместили в гробы и водрузили на катафалки, которые используют для перевозки тел умерших от Covid-19.

С лежащими в гробах людьми во время поездки проводили профилактические беседы. Власти страны уверены, что такая мера гораздо эффективнее подействует на нарушителей, чем штрафы.

С начала пандемии в Индонезии выявлено 200 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 8230 инфицированных скончались, 142 тысячи выздоровели.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 08.09.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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