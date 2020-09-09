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Среда, 9 сентября 2020, 13:13 мск

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В Грузии запретили проведение поминок и праздников

Фото: president.gov.ge

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа принял решение наложить запрет на проведение свадеб, юбилеев, поминок и прочих социальных мероприятий. Причиной для таких мер стал резкий рост числа заболевших Covid-19. Соответствующее заявление сделал глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Правительство также запретило проведение любых праздничных мероприятий в школах и вузах. Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что ежегодное празднование дня города «Тбилисоба» в этом году не состоится. Отметим, что на протяжении лета в Грузии ежедневно фиксировали от 10 до 20 случаев заражения Covid-19. Но, начиная с 1 сентября, суточный прирост возрос до 30-40 человек.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 09.09.20

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Метки / Грузия

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