В Грузии запретили проведение поминок и праздников

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа принял решение наложить запрет на проведение свадеб, юбилеев, поминок и прочих социальных мероприятий. Причиной для таких мер стал резкий рост числа заболевших Covid-19. Соответствующее заявление сделал глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Правительство также запретило проведение любых праздничных мероприятий в школах и вузах. Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что ежегодное празднование дня города «Тбилисоба» в этом году не состоится. Отметим, что на протяжении лета в Грузии ежедневно фиксировали от 10 до 20 случаев заражения Covid-19. Но, начиная с 1 сентября, суточный прирост возрос до 30-40 человек.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 09.09.20

Во Франции рухнули продажи помады – из-за коронавируса она стала не нужна. / В Македонии оппозиция призвала народ выйти на уличный протест из-за роста тарифов на электроэнергию. / «Это не было борьбой против России», – Тихановская обратилась к россиянам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»